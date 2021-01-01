Ферритовая Память Советских ЭВМ

Приветствую вас на сайте посвященном ферритовой памяти!

Данный вид памяти являлся основным для вычислительной техники конца 50х, 60х и части 70х годов ХХ-го века, до того момента, когда его окончательно вытеснили интегральные микросхемы. В некотором военном оборудовании используется и поныне. В интернете информация по моделям и их характеристикам разрознена по множеству форумов и статей. Целью этого сайта является попытка сбора описаний и фотографий в одном месте.

Практически все представленные на сайте образцы являются экспонатами моей личной коллекции. Если у вас имеются не нужные образцы ферритовой памяти, я с радостью приму или приобрету их в свой виртуальный музей.

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Долговременная память

Трансформаторные ДЗУ

ДЗУ командного пункта 5Н63С
ДЗУ терминала СИД-1000
ДЗУ УП-8
ДЗУ калькулятора "Искра-1250"
ДЗУ ЭВМ Д3-28
ДЗУ космического аппарата
Кассета ДЗУ-8
Кассета НН10 БЦВМ "Орбита-10"
ДЗУ системы «Свой-чужой»
Блок памяти микрокоманд ЕС-5568
Блок памяти микрокоманд EC-5551М
ДЗУ БЦВМ "Аргон-15"
ПЗУ БЦВМ "Аргон-15"
ДЗУ МПЗУ-Н
ДЗУ-14М1 БЦВМ "Аргон-10"
Кассета ПЗУ ЦВМ "Пламя-КВ"
БПП БИУС МВУ-110 "Узел"
ПЗУ ЭВМ СМ-1
Неизвестное ДЗУ
ДЗУ РЛO 64Н6
ДЗУ научной установки
ДЗУ на колечках
ДЗУ МКПК-ПМ3К01
Модуль ДЗУ
Кассета ДЗУ
БПП УВМ Электроника К-200
Модуль МФДЗУ-2
Модуль МФДЗУ-3
ДЗУ АУ1
ПЗУК-3К
ПЗУ микропрограмм БЦВМ А-40

ДЗУ на биаксах

Кассета "П" модуля ДЗУ-Э-8К-М
Модуль ДЗУ-Э-8К-М

Оперативная память

Кубы памяти

Куб БП-20
Модуль памяти с кубом БП-20
Куб вычислителя ПВО
Куб ТФП62
Блок ТСВ 51.53.000-1 на четыре куба ТФП62
Куб с разьёмами
Куб ЭВМ Минск-22
Куб измерительной установки
Блок Б-16 ОЗУ ЭВМ "Днепр"
Куб ЭВМ "Саратов-2"
Куб на пластинах МЗ-2
Куб аппаратуры ЗАС
Куб "Videoton"
Куб прибора Р-063
Куб ОЗУ ЭВМ
Куб вспомогательных систем ЭВМ "Минск-32"
Куб БЗМ-7
Куб на пластинах МП-3
Куб МОЗУ 256x11
Куб модуля 40-820-500-01
Куб ОМП-256-56
Блок ОЗУ ЭВМ М4-2М
Куб системы 5Ц19
Куб МОЗУ 1Kx12
Куб КП-128/22 (4СЯ-20)
Куб КП 128/17-M70
Куб КП-III-512/19
Куб КП-III-512/19Б
Модуль Памяти МП-1 БЦВМ "Орбита-10"
Куб памяти
Куб на пластинах МП-27
Куб ОЗУ БЦВМ "Аргон-10"
ОЗУ ЦВМ "Пламя-КВ"
Куб АЦПУ ЭВМ "Урал-11"
Куб "Счётмаш"
Модуль памяти от ЭФМ Soemtron-381
Модуль измерительной установки с кубом памяти
Модуль памяти от ЭФМ-446М
Куб памяти оборудования БПЛА Ту-143 "Рейс"
Куб на малых сборных пластинах

Ферритовые пластины

Пластины ЕС-3220
Модуль ОЗУ ЭВМ СМ-1
Модуль ОЗУ комплекса А-35
Блок "Куб-4096"
ОЗУ ЭВМ "PDP-11/05"
"Digital Stack" компьютера "StanSaab Censor-932"
Модуль памяти компьютера "StanSaab Censor-932"
Накопитель 4096/20
Пластинка ферритовая
Кассета ОЗУ ЭВМ
ОЗУ ЭВМ 5Э26
Плата ОЗУ УВМ "В-3М"
Плата ОЗУ ЭВМ "DGC NOVA"
Плата двусторонняя импортная
Плата ОЗУ устройства с ЧПУ 15ИПЧ-3-001
Плата ОЗУ анализатора импульсов АИ-256
Плата ОЗУ ЭКВМ Elka-22

Феррит-транзиторные ячейки

Блок БД10-1 БЦВМ "Орбита-10"
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