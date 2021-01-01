Ферритовая Память Советских ЭВМ

Приветствую вас на сайте посвященном ферритовой памяти!

Данный вид памяти являлся основным для вычислительной техники конца 50х, 60х и части 70х годов ХХ-го века, до того момента, когда его окончательно вытеснили интегральные микросхемы. В некотором военном оборудовании используется и поныне. В интернете информация по моделям и их характеристикам разрознена по множеству форумов и статей. Целью этого сайта является попытка сбора описаний и фотографий в одном месте.

Практически все представленные на сайте образцы являются экспонатами моей личной коллекции. Если у вас имеются не нужные образцы ферритовой памяти, я с радостью приму или приобрету их в свой виртуальный музей.